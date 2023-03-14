محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان حفل تخرج الدفعة 27 من طلاب الطب البشري

شهد اليوم، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، احتفالية كلية الطب البشري بتخريج الدفعة "27".

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، العميد احمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتورة سوسن مرسي رئيس جامعة ميرت والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس جامعة ميرت.

كما حضر اللقاء كل من الدكتور صلاح رشدي والدكتور أحمد فتحي النحاس والدكتورة نسرين جمال الدين وكلاء الكلية، وممثلين من أعضاء مجلس النواب وقيادات المجتمع المدني، وعدد من أعضاء نقابة الأطباء إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وأولياء أمور الخريجين، وذلك بقاعة قناه السويس بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد.

وفي بداية كلمته رحب رئيس جامعة سوهاج باللواء طارق الفقي، مثمناً دعم المحافظة للجامعة في تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع، موجهاً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما تحملوه وما بذلوه من تضحيات من أجل استكمال رسالتهم تجاه أبناءهم.

وهنأ خريجي كلية الطب البشري لوصولهم إلى نهاية المرحلة التعليمية وبداية الرحلة المهنية في مجال الطب، مشيداً بدور كلية الطب البشري بما تمتلكه من كوادر طبية متميزة في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمجتمع.

وخلال كلمته دعا الدكتور عبد الناصر ياسين الطلاب الخريجين إلى مواصلة مسيرتهم التعليمية، من أجل المساهمة في تطوير وتعزيز القطاع الصحي والطبي، وذلك في ظل التحديات التي يمر بها العالم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتميز.

كما أعرب الدكتور مجدي القاضي، عن سعادته بخروج جيل جديد من الأطباء الذين تتلمذوا على أيدي كوكبة من الأساتذة المتميزين، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور علي الجهد المبذول خلال سنوات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وصولاً لهذه اللحظات السعيدة.

وأكدت الدكتورة نسرين جمال الدين، حرص الكلية علي الاحتفال بيوم التخرج فهو يوم لا ينسى لطلابنا الخريجين بعد سنين من الكفاح والجهد طوال الدراسة، مشيرة إلى أن الكلية تحتفل هذا العام بتخرج الدفعة السابعة والعشرين والتي يبلغ عددهم 392 طالبًا وطالبة.

وأضافت إيمان الفولي، مدير رعاية الشباب بالكلية، أنه تم تنظيم الحفل بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب وطلاب اتحاد الكلية، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطالب يونس شعبان أبو الحسن يونس الأول علي الدفعة أرقى الكلمات والعبارات لشكر أولياء الأمور والأساتذة، موجهًا التهنئة لزملائه على التفوق والاحتفال بهذا اليوم السعيد.

الجدير بالذكر أن طلاب الدفعة 27 من كلية الطب البشري أدوا قسم الأطباء أمام نقيب الأطباء والحضور، كما تم تكريم أوائل الدفعة والخريجين والتقاط العديد من الصور التذكارية.