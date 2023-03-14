حمزة الجمل يرفض تعيين مدير للكرة في الجهاز المعاون بالإسماعيلي

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أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، رفضه تعيين مدير للكرة في جهازه المعاون، مشيرًا أنه لا يمانع في انضمام أي عنصر قادر على تقديم الإضافة.

وقال الجمل في تصريحات تليفزيونية: «أرفض منصب مدير الكرة بجهازي، لا أمانع انضمام أي عنصر قادر على تقديم الإضافة، لكني أرفض هذا المنصب تحديدا».

وأضاف: «أرحب بأي دعم أومساعدة من أبناء الإسماعيلي من أجل إخراج النادي من كبوته التي يمر بها».

وأتم: «لاعبو الفريق متحملون المسؤولية بشكل كبير في الوقت الحالي، وأنا أثق بهم والإسماعيلي قادر على عبور تلك المحنة».