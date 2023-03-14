بوريل: الجزائر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب.

و قال بوريل، عقب استقباله من جانب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إنه "من المهم القول بأننا اتفقنا على إحياء حوارنا رفيع المستوى في مجال الأمن، و أن أولى الاجتماعات ستعقد قبل نهاية العام الجاري"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

و أضاف أن "ذلك يدل على أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب، ضمن جوارنا المشترك"، مشيرا إلى أن "للجزائر تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب".

وتابع بوريل بالقول "نريد تطوير رؤية شاملة و إستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب، وإلى التنسيق والدعم المتبادل للأعمال الأمنية و توحيد جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا و جوارنا المشترك، لاسيما في الساحل".

وأضاف المسؤول الأوروبي : "كما لاحظتم، فإن المواضيع كثيرة لتعميق شراكتنا و أن لدينا الإرادة لذلك"، داعيا الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للازمة الأوكرانية.