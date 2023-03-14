قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «نقابة الصحفيين نقابة رأي قبل أن تكون نقابة خدمات، وقُدر لها أن تكون متماسة مع كل قضايا الوطن».



وأضاف حسين، خلال لقاء مع برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، بحضور العديد من الكتاب والصحفيين وأعضاء في مجلس النقابة "لكي تعود مهنة الصحافة أكثر قوة وتأثيرا فلابد من وجود الحريات والتنوع في المحتوى الصحفي وإصدار قانون تداول المعلومات وإلغاء حبس الصحفيين والحبس الاحتياطي فيما يخص قضايا النشر وتعديل مادة 12 التي تفرض قيودا على التصوير الصحفي" مضيفا أن حل قضية الحريات والمحتوى المتنوع سيقود آليا إلي معالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم الصحفيين.



‎وبصفته عضوًا بمجلس أمناء الحوار الوطني، أكد «حسين» أن فكرة تطوير المحتوى وإطلاق أكبر عدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية، كانت مطالب أساسية للمجلس، منذ طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الحوار الوطني في 26 أبريل 2022.



‎وأشاد باستجابة الرئيس السيسي والدولة المصرية لجزء كبير من تلك المطالب، وإطلاق سراح أكثر من 1200 شخص محبوسين احتياطيًا، معربًا عن أمنياته في استكمال نقابة الصحفيين بمجلسها الجديد، إنهاء ملف المحبوسين، والتأكيد على فكرة منع الحبس الاحتياطي.



‎وشدد رئيس تحرير الشروق، على أن امتلاك صحافة قوية، وتمتع الصحفيين بحرية رأي تحت سقف القانون والدستور، يصب في صالح الدولة المصرية، مستطردًا: «الأحوال الاقتصادية للمهنة لن تنصلح إلا بمزيد من الحريات والمحتوى، والصحافة لن تكون مؤثرة إلا بالحريات وتنوع المحتوى».



‎وأكمل أن بعض تلك الخطوات بدأت بالفعل مع الحوار الوطني، مختتمًا: «الضرورات فرضت صعوبات بفعل التصدي للإرهاب والتحديات التي واجهت الدولة منذ 30 يونيو، الآن الدولة المصرية أصبحت أكثر قوة واستعادت هيبتها، وحان الوقت لمزيد من التنوع في المحتوى، وقانون تداول المعلومات كأحد المداخل والأساسيات في مجلس النقابة الجديد.



‎وأشار إلى أن «مهنة الصحافة تقدمت الصفوف في فترة الاحتلال، ودفع بعض الصحفيين عمرهم وسجنوا بسبب ذلك»، وكان لهم دور مهم خلال فترات التحول الاقتصادي، والدور المهم الذي يلعبونه الآن لتعزيز الوعي.



‎وذكر رئيس تحرير الشروق، أن «الصحافة هي الجسر بين الدولة والمجتمع ككل»، مضيفًا: «كل النقابات مهمة ومؤثرة ولها كل الاحترام والتقدير، لكن هناك دور مختلف ومتميز للصحفيين».



‎وأوضح أن محاولات إنشاء نقابة الصحفيين بدأت في 1911 ثم قدر لها النجاح عام 1941، قائلًا إن النضال استمر في محطات كثيرة منها أزمة القانون 93 لسنة 1995 حيث نجح الصحفيون ونقابتهم في التصدي له وتغييره.



‎ونوه «حسين» إلى أن المجتمع يصبح قويًا كلما كانت الصحافة قوية، مشيرًا إلى أن «القوى الناعمة في مصر تتثمل في العديد من الأمور بينها: الفنون والآداب والثقافة والصحافة».



‎وأشاد بدور الصحافة المصرية التاريخي في بناء الصحافة والتليفزيونات العربية، مستكملًا: «مصر لديها الريادة وتضم كوادر بشرية متميزة، والأمر يتطلب الحفاظ على تلك القوى الناعمة كدولة وحكومة وشعب».



‎ولفت عضو مجلس الشيوخ، النظر إلى أن «الصحافة تعني كل وسائل الإعلام»، منوهًا أن الصحافة المصرية تمر بـ«مفترق طرق»، كما أن انتخابات النقابة الراهنة، تجرى في توقيت حساس جدًا متعلق بفترات انتقالية، خاصة أن المهنة تمر بتحديات صعبة وغير مسبوقة محليًا وعربيًا.



‎وعدّد أسباب مرور المهنة بتحديات صعبة وغير مسبوقة، موضحًا أنها تشمل: تراجع الصحافة الورقية، ومواجهة الصحافة الإلكترونية مشكلات عديدة، وكيفية تدريب العاملين بها على تطوير المحتوى.



