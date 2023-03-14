تضارب في الصحف العالمية بشأن انتقال ميسي للهلال

تداولت بعض الصحف العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، أنباءً متضاربة بشأن انتقال ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت أن والد ميسي متواجد حاليا في السعودية من أجل التفاوض على انتقال نجله للهلال السعودي ليزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في حين أشارت صحيفة سبورت الكتالونية، إلى أن والد ميسي متواجد من أجل مقابلة وزير الرياضة هناك من أجل الاتفاق على إنشاء مشروع للأطفال.

وأوضحت أن ميسي ليس لديه أي عروض سعودية في الفترة الحالية، ويتفاوض حاليا مع ناديه الفرنسي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف القادم.

ويتواجد خورخي ميسي في الرياض خلال الفترة الحالية، من أجل الترتيب والإعداد لزيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وسيقضي ميسي برافقة عائلته إجازة قصيرة خلال شهر مارس الجاري في الرياض، وذلك بعد تعيينه سفيرًا للسياحة في المملكة العربية السعودية.