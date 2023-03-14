 زكي عبد الفتاح: الشناوي يحتاج إلى راحة.. ويجب الدفع بـ علي لطفي ومصطفى شوبير - بوابة الشروق
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زكي عبد الفتاح: الشناوي يحتاج إلى راحة.. ويجب الدفع بـ علي لطفي ومصطفى شوبير

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 2:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 2:15 ص

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن تراجع مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في مباريات فريقه الأخيرة.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية: «الشناوي يعاني من تراجع في المستوى خلال المباريات الأخيرة، وهو بحاجة إلى الراحة والجلوس على مقاعد البدلاء، من أجل استعادة مستواه مرة أخرى».

وأضاف: «الأهلي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ويجب منح الفرصة كاملة لـ علي لطفي ومصطفى شوبير، خلال مباريات الفريق الأحمر القادمة».

وأتم: «مواجهة الأهلي مع القطن الكاميروني ليست سهلة، ويجب تحقيق الانتصار من أجل تعزيز فرصته في التأهل للدور ربع النهائي».


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