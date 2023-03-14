تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن تراجع مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في مباريات فريقه الأخيرة.
وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية: «الشناوي يعاني من تراجع في المستوى خلال المباريات الأخيرة، وهو بحاجة إلى الراحة والجلوس على مقاعد البدلاء، من أجل استعادة مستواه مرة أخرى».
وأضاف: «الأهلي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ويجب منح الفرصة كاملة لـ علي لطفي ومصطفى شوبير، خلال مباريات الفريق الأحمر القادمة».
وأتم: «مواجهة الأهلي مع القطن الكاميروني ليست سهلة، ويجب تحقيق الانتصار من أجل تعزيز فرصته في التأهل للدور ربع النهائي».