أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه الشديد؛ لأن الموقف السياسي الداخلي في لبنان لم يتغير، متمنيًا أن يحدث الاتفاق السعودي الإيراني، تأثيرًا على الوضع في بيروت.

وقال خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، إن «الاتفاق السعودي الإيراني تطور أساسي يأمل أن ينعكس بالخير على الوضع في لبنان»، منوهًا أن «الوضع الاجتماعي اللبناني بالغ الصعوبة».

واستشهد بالارتفاع القياسي لسعر الليرة أمام الدولار، معقبًا: «عندما وصلت لبنان مساء أمس، تحدث أحد مساعدي أن الدولار بـ90 ألف ليرة، واستيقظت اليوم وجدته بـ100 ألف ليرة، والأمر بالغ الإزعاج».

ونوه أمين جامعة الدول العربية، أن «لبنان مثقل ليس فقط نتيجة الخلافات الداخلية»، مضيفًا: «لا أحد خارج لبنان يصدق ما يفعله اللبنانيون بأنفسهم، ونتعجب أنهم غير قادرين على اختار رئيس من طائفة واحدة متفق عليها تاريخيًا».

وذكر أنه شعر بالأسف الشديد على أحوال بعض الأطفال اللبنانيين المشاركين ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، المقام بالعاصمة بيروت، مختتمًا: «صحيح هم مملوئون بالبهجة والغناء والرقص، لكنهم لا يشعرون بمعاناة أهاليهم لإعاشتهم هكذا».

وشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومقرها بيروت، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.