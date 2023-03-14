ماذا تعرف عن المتحف القبطي ولماذا نحتفل به سنويًا؟

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يقع المتحف القبطي داخل حدود حصن بابليون الروماني بمنطقة مجمع الأديان بحي مصر القديمة.

ويضم أكبر مجموعة من الآثار القبطية في العالم، يتكون المتحف من جناحين يربط بينهما ممر؛ الجناح القديم افتتح في 14 مارس 1910م، والجناح الجديد.

تم افتتاحه في 20 فبراير 1947م، في 20 ديسمبر 2021م، وقرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تسجيل مبني المتحف القبطي ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

كما يضم مجموعة من أروع القطع الأثرية التي تعبر عن الفن القبطي، ويحتوي المتحف على 26 قاعة بالإضافة إلى قاعة كنائس مصر القديمة.

تبلغ عدد مقتنيات بالمتحف حوالي 16000 قطعة أثرية ما بين معروض ومخزون.

يمكنكم التعرف على المتحف القبطي عن قرب والاستماع بمزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال متابعة الصفحة الرسمية للمتحف عبر الرابط التالي:



