الإعدام بحق عنصرين تورطا في تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية بتونس

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أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب بتونس، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا بحق عنصرين إرهابيين تورطا في تفجير انتحاري ضد دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية عام 2020.

وصدر الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت ثلاث مرات بحق كل عنصر، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وكان التفجير الإرهابي الذي وقع في السادس من مارس 2020 بمنطقة البحيرة قرب العاصمة وبمحيط السفارة الأمريكية، قد تسبب في وفاة عنصر أمني وإصابة خمسة آخرين، بالإضافة إلى وفاة العنصرين اللذين نفذا التفجير.

وأصدرت المحكمة حكما ثانيا بالسجن لمدة 20 عاما ضد متهمين اثنين والسجن مدى الحياة ضد متهم ثالث موقوف.

كما قضت المحكمة بالسجن بين ثلاث وأربع سنوات بحق متهمين مع خضوعهما إلى المراقبة الإدارية لمدة عامين بعد قضاء عقوبة السجن.