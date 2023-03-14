تقرير يكشف أسباب الخلاف بين بايدن والكونجرس حول تصنيف فاجنر منظمة إرهابية

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن خلافا بين الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تصنيف مجموعة فاجنر العسكرية الروسية "منظمة إرهابية".



وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه على الرغم من فرض إدارة بايدن عقوبات ضد مجموعة فاجنر باعتبارها منظمة إجرامية عالمية، يدفع المشرعون بالكونجرس وزارة الخارجية للمضي قدما لتصنيفها منظمة إرهابية.



وأضافت أن الكونجرس انتقد الإدارة الأمريكية معتبرا أنها تسير ببطء في دعمها لأوكرانيا، بينما تؤكد الإدارة أنها تدير التصعيد بدقة وتتجنب الانتكاسات السلبية المحتملة.



وأوضحت أن مؤيدي تصنيف فاجنر منظمة إرهابية اعتبروا أن الأمر من شأنه أن يكلف المجموعة تكلفة باهظة مقارنة بتصنيفها الحالي كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.



وأعتبرت الصحيفة أن هذا التصنيف سيمكن الولايات المتحدة من استهداف وتعطيل أنشطة فاجنر وسيكون بمثابة رادع قوي للأشخاص أو الحكومات الذين يتعاملون مع المجموعة ويفتح مسارات جديدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.



من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام: "سيكون ذلك بمثابة تغيير لقواعد اللعبة".



وصرح مساعد في الكونجرس لـ"ذا هيل"، رفض الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية تعارض التصنيف بسبب مخاوف من إعاقته جهود الولايات المتحدة لإقناع الدول الأفريقية لإنهاء ارتباطها بفاجنر أو الاعتماد عليها.



وأضاف أن "وزارة الخارجية قلقة أنه في حال تصنيف فاجنر منظمة إرهابية، فإن الحكومات والمسؤولين الذين يتعاملون معها، سيتم حظرهم جميعًا على الفور من السفر إلى الولايات المتحدة ومصادرة أصولهم".



وتابع أن "الإدارة تقول إنها لا تعارض التصنيف لأسباب تتعلق بأوكرانيا، لكنها تعارض لأسباب أفريقية".



وربطت تحليلات خبراء أنشطة مجموعة فاجنر بدول من بينها السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وموزمبيق ومالي وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن أنصار تصنيف فاجنر منظمة إرهابية يأملون أن تضع تلك الخطوة الأساس لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة قاومتها إدارة بايدن أيضا بسبب المخاوف من "عواقب غير مقصودة"، كصعوبة نقل تصدير الحبوب من أوكرانيا.