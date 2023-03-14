يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، في السابعة مساء بعد غد الخميس، حفلا غنائيا للفنانة بسمة عبد القادر وفرقتها الموسيقية، ضمن برنامج عروض مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتقدم الفرقة، باقة من أجمل المدائح النبوية الشريفة منها: "المسك فاح"، و"يا رب جل علاك"، و"سيرة النبي"، و"إلهي"، و"الرضا والنور"، و"القلب يعشق كل جميل"، و"لاجل النبي".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة عبد القادر، تعتبر من مؤسسي فرقة "ألحان الشرق" الموسيقية، وشاركت في إحياء عدد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، وعدد من المؤسسات الفنية.