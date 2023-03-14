بدء فعاليات ملتقى السياحة السعودي تحت شعار «بابك»

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بدأت في الرياض اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي تحت شعار "بابك للسياحة".

ويركز الملتقى على السياحة الداخلية أحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية 2030 السعودية والصناعة التي توفر فرصا لوظائف نوعية واستثمارات ونموا اقتصاديا يعزز المكانة الدولية للمملكة وسط مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من المستثمرين والخبراء والمعنيين بصناعة السفر والسياحة.

ويُعد الملتقى أضخم حدث في القطاع السياحي الوطني حيث وفر مساحة نوعية لأكبر العلامات التجارية السعودية والدولية في قطاعي السياحة والسفر للتفاعل والتواصل وإيجاد الفرص الجديدة للنمو والتطور بأعمالهم.

وقال بيان اليوم إن الملتقى يسعى "إلى إنشاء نقطة التقاء رئيسية وتوفير فرص التواصل المباشر وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في قطاعي السفر والسياحة كما يهدف إلى المساهمة في الترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الشركات الأجنبية بالإضافة إلى تعزيز استقطاب السياح الإقليميين والدوليين للوجهات الوطنية".

ويشارك في "ملتقى السياحة السعودي" أكثر من 350 جهة مختصة بالسياحة السعودية.