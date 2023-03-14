الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات اعتبارا من 27 أبريل

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أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم الثلاثاء، عن أنه يمكن للأتراك المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية اعتبارا من 27 أبريل المقبل.

وأضاف المجلس أن عملية التصويت ستبدأ عند المعابر الحدودية والأماكن الانتخابية في الخارج في 27 أبريل وتنتهي يوم 9 مايو.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، بالداخل، يوم 14 مايو.

وحال عدم فوز أي مرشح في الانتخابات الرئاسية، من المقرر إجراء جولة إعادة يوم 28 مايو.

وأفاد المجلس بأنه في جولة الإعادة سيجرى تصويت الأتراك في الخارج في الفترة بين 20 و24 مايو المقبل.

وتشكل الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصعب اختبار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البالغ من العمر 69 عاماً، خلال فترة حكمة التي تمتد لنحو 20 عاما.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن فوز أردوغان بولاية جديدة ليست أمرا مؤكدا على الإطلاق.