 التعاون الإسلامي وتتارستان يبحثان جهود ربط روسيا بالعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي وتتارستان يبحثان جهود ربط روسيا بالعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية


نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 8:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 8:57 ص

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة السعودية، اجتماعاً مع رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية العالمية الإستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي دور المجموعة من خلال ربط روسيا بالعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافة.
وأعرب رئيس جمهورية تاتارستان وفقا لوكالة الأنباء السعودية عن شكره للدعم التي توفره منظمة التعاون الإسلامي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية الذي يقود إلى تعزيز الشراكة بين تاتارستان والعالم الإسلامي.
وناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية تاتارستان في مجالات الثقافة والرياضة.


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