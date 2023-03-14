 ضبط طنين من السكر والدقيق وتحرير 32 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بملوي في المنيا - بوابة الشروق
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ضبط طنين من السكر والدقيق وتحرير 32 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بملوي في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 1:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 1:22 م

 

تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية؛ لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك؛ وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقرى المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير 32 مخالفة تموينية، تنوعت بين "نقص وزن، مواصفات غير مطابقة، عدم نظافة أدوات العجن، عدم إعلان عن أسعار".

كما تم ضبط طنين من السكر والدقيق بدون فواتير قبل بالبيع بالسوق السوداء، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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