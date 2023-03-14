برلمان ليتوانيا يصنف مجموعة «فاجنر» الروسية منظمة إرهابية

صوت البرلمان الليتواني بالإجماع، اليوم الثلاثاء، لصالح تصنيف المجموعة الروسية "فاجنر"، منظمة إرهابية.



وجاء في القرار الذي تبناه بالإجماع 117 عضوا بالبرلمان في الدولة الواقعة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة العسكرية الخاصة التي تقاتل في الخطوط الأمامية بشرق أوكرانيا تشكل تهديدا للأمن العام".



وأضاف القرار أن "فاجنر مسئولة ضمن أمور أخرى، عن قتل وتعذيب المدنيين في أوكرانيا وقصف المنازل وأهداف مدنية أخرى". وفي نص القرار، دعا البرلمان البلدان الأخرى إلى أن تحذو حذو ليتوانيا.



ويعد تصنيف المجموعة الروسية، بقيادة الثري الروسي الموالي للكرملين يفجيني بريجوزين، أمرا رمزيا بشكل أساسي.



وكانت ليتوانيا وصفت في وقت سابق الحرب الروسية الأوكرانية بأنها "إبادة جماعية"، وقالت إن روسيا "دولة تدعم الإرهاب وترتكبه".



ويصف القرار فاجنر على أنها "إحدى أدوات القوة الروسية" التي تتلقى معدات عسكرية من موسكو، وتستخدم البنية التحتية العسكرية الروسية وتدربها المخابرات العسكرية.



ويشارك مرتزقة من المجموعة في العمليات العسكرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام، وارتكب أفرادها "جرائم عدوان منهجية وخطيرة ترقى إلى مستوى الإرهاب".



وكانت فاجنر، قد ساعدت روسيا سابقا في إعلان استقلال شبه جزيرة القرم، ثم ضمها في عام 2014، وشاركت في العمليات العسكرية بشرق أوكرانيا في عام 2015.



وأضاف القرار أن "المرتزقة شاركت أيضا في أعمال إجرامية في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ومالي".