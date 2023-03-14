وزير الخارجية: كل الخيارات مفتوحة في أزمة السد الإثيوبي وقدرات مصر لا نهائية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها ومصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات، قائلا: كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها.

وأضاف سامح شكري، خلال مداخلة ببرنامج حديث القاهرة، أننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها.

وتابع: قدرات الشعب المصري لا نهائية ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي، موضحا أن تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة ولا أستطيع التحدث عن الملء الرابع، مؤكدا أنهم يراقبون ويتابعون الموقف بكل دقة.