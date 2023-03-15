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بوتين: تورط أوكرانيا في تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم هراء

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 11:19 م
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقارير التي أفادت بتورط أوكراني محتمل في التفجيرات التي دمرت خطوط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر ووصفها بـأنها "محض هراء".

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم الثلاثاء إن مثل هذا العمل على هذا العمق وبهذا الحجم لا يمكن أن يتم تنفيذه "إلا بواسطة متخصصين.. هذا أيضا يتطلب مع ذلك دعم دولة تمتلك التكنولوجيا المناسبة".

ورفض بوتين التعليق بشكل محدد عمن تسبب في الانفجارات التي أدت إلى تخريب ثلاثة من الأربعة خطوط التي تنقل الغاز الطبيعي، وأضاف أنه يتعين أن يشك المرء فيمن لديه مصلحة فيما حدث.

وقال بوتين "ومن الذي لديه مصلحة؟ نظريا، الولايات المتحدة يمكن أن يكون لديها مصلحة في منع وصول الطاقة الروسية إلى السوق الأوروبية".

ووفقا للرئيس، اكتشفت سفينة تابعة لشركة جازبروم الروسية دليلا على وجود عبوة أخرى على خط أنابيب الغاز على بعد نحو 30 كيلومترا من أحد مواقع الانفجارات.

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