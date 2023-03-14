انتشار أمني موسع في إيران بعد دعوات لتنظيم احتجاجات

عززت قوات الأمن الإيرانية تواجدها بصورة كبيرة في المدن الكبرى وسط دعوات للمشاركة في احتجاجات.



وذكر شهود عيان اليوم الثلاثاء أن وحدات الأمن تمركزت في عدة مواقع رئيسية في العاصمة طهران.



وتتأهب أجهزة الأمن لمواجهة احتجاجات جديدة منذ عدة أيام. ودعا نشطاء الأسبوع الماضي إلى مظاهرات بالتزامن مع الاحتفالات التقليدية في عشية رأس السنة الفارسية التي تحل هذا العام في 14 مارس.



وهدد قادة كبار بالشرطة باتخاذ إجراءات حاسمة بعد دعوات تنظيم الاحتجاجات.



وتم تداول مقاطع مصورة تظهر أول اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بداية مساء اليوم، فيما تم إطلاق الألعاب النارية وقنابل الدخان.



وانفجرت سيارة جنوبي العاصمة طهران. كما أضرم محتجون النيران في حواجز بالشوارع في أنحاء أخرى من البلاد.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في وقائع تتضمن ألعاب نارية.