أشعلت أزمة البنوك الأمريكية الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وسط تبادل الاتهامات بشأن سوء الإدارة الاقتصادية، والتي ربما تفيد في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وركز الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعديد من الديمقراطيين في الكونجرس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، الذي رفع بعض القيود عام 2018، عن أجزاء من قانون "دود-فرانك"، الذي قدم الإغاثة التنظيمية للبنوك متوسطة الحجم مثل بنك "سيليكون فالي"، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ودعا بايدن، في خطاب ألقاه صباح أمس الاثنين، الكونجرس، إلى تعزيز القواعد المصرفية وألقى باللوم على قرارات ترامب، مثلما فعل بعد خروج قطار عن مساره الشهر الماضي في مدينة شرق فلسطين بولاية أوهايو.

من جهته، قال السيناتورالديمقراطي، بيرني ساندرز، في بيان، إن "فشل بنك سيليكون فالي هو نتيجة مباشرة لمشروع قانون تحرير البنوك لعام 2018 الذي وقعه ترامب وعارضته بشدة".

كما طالبت السيناتورالديموقراطية، إليزابيث وارين، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، بإلغاء قانون تحرير البنوك.

وكان 17 سيناتورا ديموقراطيا قد صوتوا مع الجمهوريين لتمرير القانون في في مجلس الشيوخ عام 2018.

من جانبه، شبه ترامب، بايدن، بالرئيس الأمريكي الأسبق هربرت هوفر، الذي حكم الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير، وتوقع انهيارا اقتصاديا أكبر من الكساد الكبير.

وبحسب "أكسيوس"، فإن الجمهوريون أقل توحيدا في رسائلهم، في انتظار طريقة تعامل إدارة بايدن مع انهيار سيليكون فالي في نهاية هذا الأسبوع قبل تنفيذ خطة هجومهم على سياسات الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جمهوري جيمس كومر، وحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، إلى أن بنك سيليكون فالي مشتت بسبب مبادرات التنوع والإنصاف والشمول.

كما اتهمت النائبة الجمهورية نيكي هايلي التى تخوض سباق لنيل بطاقة ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة، بايدن بـ"التظاهر بأن هذه ليست خطة إنقاذ"، وزعمت أن دافعي الضرائب سيدفعون الفاتورة عندما ينفد صندوق دعم شركة تأمين الودائع الفيدرالية.

في المقابل، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية على أن "هذا ليس عام 2008، وهذه ليست خطة إنقاذ"، في إشارة لخطة الإنقاذ المالي الأمريكي عام 2008.

وأدت الأزمة المالية لعام 2008، وعمليات الإنقاذ للبنوك الكبرى التي تلت ذلك، إلى ظهور حركات شعبوية كبيرة على اليمين واليسار، مع استمرار الشعور بتداعيات الأزمة في سياسات اليوم.

واعتبر الموقع الإخبارى الأمريكي أنه لا يوجد دليل على أن سياسات 2018 لعبت أي دور في فشل بنك سيليكون فالى، أو أن الكساد الثاني يلوح في الأفق.

وأضاف أن صندوق التأمين على الودائع يعتمد على الرسوم التي تدفعها البنوك، وليس أموال دافعي الضرائب، في إشارة إلى اتهام هايلي بأن دافعي الضرائب سيتحملون النفقات فيما بعد.