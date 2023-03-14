قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، إن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة كهرمان مرعش، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الثلاثاء.



وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي هز تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي إلى أكثر من 54 ألفا في البلدين.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الاثنين، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الكبيرة التي وقعت الشهر الماضي ارتفع إلى 48,448 قتيلا، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه السلطات لإنشاء مدن من الحاويات لإيواء المشردين من الكارثة على المدى الطويل.



وارتفع إجمالي عدد القتلى، بما في ذلك من لقوا حتفهم في سوريا، إلى أكثر من 54 ألفا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».



وقال صويلو في مؤتمر صحفي في ملطية، أحد الأقاليم التي ضربها الزلزال، إن 6660 أجنبيا، معظمهم من السوريين، لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلازل، مضيفا أن السلطات ما زالت تحاول تحديد هوية 1615 ضحية.



وتسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة له في إصابة أكثر من 115 ألف شخص في تركيا، وتشريد الملايين الذين لجأوا إلى الاحتماء في الخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى.



وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة خيامهم أو الحاويات التي يعيشون فيها والتخلي عن الاصطفاف يوميا من أجل الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.