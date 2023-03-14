وزير الخارجية: لم نجد مرونة من إثيوبيا ونطالبها العمل بمسؤولية في ملء السد

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا كانت تعبيرا عن حسن نيتها، لكن للأسف لم نجد مرونة من الجانب الإثيوبي، مطالبا إثيوبيا العمل بمسؤولية أثناء ملء السد، حتى لا تتضرر دولتا المصب مصر والسودان.

وأضاف سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه رغم عدم وجود مرونة مماثلة من قبل الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر استمرينا في التفاعل مع كل دول حاولت المساعدة، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق قانون ملزم لتشغيل وملء السد الإثيوبي حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء إطار تفاوضي.

وتابع: «المطالبة بعدم وقوع أضرار جسيمة على دول المصب مصر والسودان متوافق مع قواعد القانون الدولي والأمم المتحدة، وكل دولة لها الحق في الدفاع عن مصالح شعبها ومقدراتها».