تنطلق غدا الأربعاء، أولى فعاليات الطريق إلى (COP28) التي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ويقودها الشباب في مدينة إكسبو دبي، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الـ 28 من المؤتمر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، أن الفعالية تشهد عرض الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف "COP28" وتسلط الضوء على جهود رئاسة المؤتمر لتشمل كافة المعنيين من أجل تضامن وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول العلمية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الوطني بموضوع تغير المناخ وحشد جهود كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل المناخي.

كما توفر الفعالية منصات تفاعلية لتعزيز العمل والتطلعات المناخية التي يقودها الشباب في الإمارات وتعزيز دورهم نحو مؤتمر المناخ، حيث يتماشى "الطريق إلى COP28" مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المُقبلة.

وتسلط فعالية "الطريق إلى COP28" الضوء على أولويات المؤتمر والمبادئ التي يقوم عليها من خلال برنامج متنوع من الأنشطة التفاعلية بمشاركة الشباب الملتحقين بالخدمة الوطنية ونشطاء المناخ من الشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم.

وتشهد ورش عمل تركز على الموضوعات المتعلقة بالمناخ للتواصل مع الأطفال وتعزيز الوعي المعرفي لديهم وجذب اهتمامهم نحو المؤتمر، إضافة إلى تنظيم 5 جولات مختلفة في أجنحة إكسبو و42 ورشة عمل تركز على الملفات المرتبطة بالمناخ إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات مدة كل منها 20 دقيقة بقيادة رائد المناخ للشباب لمؤتمر الأطراف COP28.