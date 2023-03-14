ترامب: الهجوم على مبنى الكونجرس «خطأ» مايك بنس

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، باللوم على نائبه مايك بنس، في الهجوم على مبنى الكونجرس "الكابيتول" في 6 يناير 2021، قائلا إن "الهجوم الدامي كان خطأ بنس".

وردا على انتقادات بنس له، قال الرئيس الأمريكي السابق للصحفيين على متن طائرة متوجهة إلى ولاية آيوا: "لو أنه أعاد الأصوات إلى المشرعين، لما واجهتهم مشكلة في السادس من يناير، لذلك من نواح كثيرة يمكنك إلقاء اللوم عليه في هجوم السادس من يناير"، في إشارة إلى محاولته لجعل بنس باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ آنذاك يرفض المصادقة على نتائج الانتخابات في الولايات الحاسمة، على أساس مزاعم تزوير الانتخابات وبالتالي قلب هزيمة ترامب الحاسمة أمام جو بايدن، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف ترامب: "لو أعيد فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا.. لكانت هناك نتيجة مختلفة، ولم يكن هناك ما يسمى بهجوم 6 يناير".

وأكد ترامب مرة أخرى أن بنس كان "له الحق" في رفض التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكان بنس قد صرح يوم السبت الماضي بأن "الرئيس ترامب كان مخطئا، لم يكن لدي الحق في قلب نتيجة الانتخابات، وكانت كلماته المتهورة تهدد عائلتي وكل شخص في الكابيتول في ذلك اليوم، وأعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب"، مضيفا: "ما حدث في ذلك اليوم كان وصمة عار".

يذكر أن بنس رفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للتحقيق في تمرد 6 يناير 2021.

من جهته، انتقد نورم آيزن، الذي عمل مستشاراً للجنة القضائية بمجلس النواب خلال محاكمة عزل ترامب الأولى، أمس الاثنين، موقف نائب الرئيس الأمريكي السابق، قائلا: "يقول بنس إنه يعتقد أن التاريخ سيحاسب ترامب، لكن بنس نفسه ليس على استعداد للقيام بذلك".

يذكر أن عدد كبير من أنصار ترامب هاجموا في 6 يناير 2021 مقر الكونجرس، في مسعى لتعطيل التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.