تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لسقوط أمطار خفيفة، دون تأثير على حركة السياحة والطرق، كما تتعرض بعض مدن المحافظة لرياح شديدة، كما تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات المعنية.

وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توجيهاته إلى رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة طبقًا لتوقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ على توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة؛ لمواجهة أي تراكمات لمياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس مازالت مستقرة، خاصة في مدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن الأمطار التي تعرضت لها المدينة خفيفة.

وأشار إلى أن جميع الطرق بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، كما أن نشاط الرياح لم يؤثر على حركة الملاحة وتداول البضائع والشاحنات بالموانئ البحرية.

من جانبه، قال علي عبدالمقصود، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه تساقط الأمطار الخفيفة استمر 10 دقائق فقط ولم تترك أي آثار على الطرق.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من سطوع الشمس إلا أنه السماء مملوءة بالسحب، لذا تم إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه جاري استقبال السائحين الذين توافدوا على المدينة لزيارتها، حيث تم استقبال نحو 600 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجاري تفويجهم تمهيدًا للقيام ببرنامجهم السياحي اليومي بالمدينة.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على الأفواج السياحية التي من المقرر أن تصعد لقمة جبل موسى، ارتداء الملابس الثقيلة، واتباع تعليمات الدليل البدوي.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة بجنوب سيناء، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع وفقا لخرائط الطقس أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سيناء، وتشمل مناطق ومدن "طابا، ونويبع، وشرم الشيخ، ودهب، وسانت كاترين، والطور، ورأس سدر" بجنوب سيناء.