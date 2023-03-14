معهد بحوث أمراض العيون ينظم الدورة الـ15 للمؤتمر الدولي السنوي لجراحة العيون

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية الدور البحثي الذى تقوم به المعاهد البحثية التابعة للوزارة فى إثراء البحث العلمى، لافتا إلى ضرورة متابعة التطورات العالمية الحديثة فى مختلف المجالات العلمية، والعمل على النهوض بالخريطة البحثية وبالمستوى العلمى للباحثين لضمان الوصول لنتائج علمية متميزة فى تخصصاتها، والتركيز على الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق العلمى، التى تعود بالنفع على خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد، مشيرا لأهمية ربط البحث العلمى باحتياجات قطاعات التنمية المختلفة فى الدولة.

وفى هذا الإطار، ينظم معهد بحوث أمراض العيون الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر السنوى الدولى للمعهد خلال الفترة من 17 - 15 مارس الجارى، تحت عنوان " التحديات الحالية والمستقبلية فى ممارسة طب وجراحة العيون".

وأوضح الدكتور مصطفى صلاح رئيس المعهد، أن فعاليات المؤتمر تشمل عقد 14 دورة تدريبية لشباب الأطباء فى جميع تخصصات طب وجراحة العيون، وتشمل عددًا من الموضوعات الطبية، منها: كيفية إجراء الفحوصات الحديثة، وآخر تطورات الطرق العلاجية والجراحية لأمراض الشبكية والمياه الزرقاء والقرنية وتصحيح الإبصار والمياه وأمراض عيون الأطفال.

ويشمل برنامج المؤتمر عدة جلسات نقاش وعروض فيديو لأحدث جراحات العيون، وورش عمل، كما تتضمن الفعاليات لأول مرة جلسة بعنوان؛ "الابتكار والمستقبل" لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة فى المستقبل القريب لتشخيص وعلاج أمراض العيون.

وعلى هامش المؤتمر، يعقد المعهد 4 دورات عملية لتدريب شباب الأطباء على جراحات زرع القرنية والمياه الزرقاء وتصحيح الإبصار.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 700 طبيب مصرى، وعشرة علماء أجانب من دول؛ البرازيل وإنجلترا، والهند، والبرتغال، وسويسرا، وإسبانيا، بالإضافة إلى خمسين من الأساتذة والعلماء المصريين من مختلف الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى لمعهد بحوث أمراض العيون يعد واحدًا من أكبر المؤتمرات التى تعقد فى مصر سنويًا، ويساهم بدور كبير فى نقل المعرفة والاطلاع على آخر المستجدات فى طب وجراحة العيون.