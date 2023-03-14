رئيسة القومي لحقوق الإنسان: الحبس الاحتياطي وعدم تحوله لعقوبة الشوكة في ظهرنا

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار المجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة وعظيمة، منوهة أن «الحبس الاحتياطي وعدم تحوله لعقوبة بمثابة الشوكة في ظهر الدولة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يتحول لعقوبة، متوجهة بالتحية إلى البرلمان على قراره.

وذكرت أنها تسلط الضوء على تلك الخطوة في كل حفل دولي؛ للتأكيد على وجود إرادة سياسية تستهدف تحقيق خطوة نحو الأمام بالملف، داعية أجهزة الدولة للتكاتف ودراسة هذا القانون حتى يخرج بصورة معبرة عن الواقع المصري.

وأشارت رئيسة القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤمن تمامًا بحقوق الإنسان، كما أن وزارة الداخلية تنتهج مفهومًا جديدًا للعدالة الإصلاحية والاستيعابية.

وشددت على أهمية منظومة الشكاوى بالمجلس القومي، قائلة إن هاتفها الشخصي لا يتوقف عن الرنين، كما أنها ترد على كل المكالمات، ولا تتأخر عن استقبال أي شخص يطلب لقاءها بمكتبها.

وأكملت: «مساعدتهم ليست منة أو عطف بل واجبنا، أستقبلهم في أي وقت مهما كان عندي ارتباطات ومواعيد، فالمجلس القومي أنشئ في الأساس حتى يجد المواطن المصري جهة تسمعه وتساعده لو له طلب أو مظلومية».

ولفتت إلى أن الكلام ليس كافيًا بل بحاجة إلى أفعال، موضحة أن الدولة المصرية ارتضت دوليًا وبإرادتها الحرة، تقديم تقرير حول التقدم المحرز في إنفاذ حقوق المصريين دون تمييز.