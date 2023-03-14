قال ميكو سعيد، مُقدم برنامج "كايرو تو هوليوود"، إن الأوسكار أصبح عبارة عن دمج العرض الفني مع الاقتصاد والسياسية، منوهًا بأن الحفل هذا العام لم يوجد به انتقادات سلبية، إلا أن أمريكا اعتمدت وضع الأسيويين في صناعة الأفلام، كما أن صناعة الأفلام أصبح بيزنس.

وأشار "سعيد"، خلال حوراه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الكثير من الجوائز في الأوسكار حصدها أسيويين، مؤكدًا أن حصدهم للكثير من الجوائز كان بسبب مكافحة حالة كرة الأسيويين داخل أمريكا.

وأوضح أن السياسيين في أمريكا يعتمدن على حفل الأوسكار باعتباره أكثر ليلة في هوليوود لتمرير رسائل سياسية، من خلال الاعتماد بشكل كبير على الوجه الفني للتعبير عنهم، ونوة بأنه شاهد جميع الأفلام، حيث إن الأفلام التي تحصد الجوائز هي التي بها تعددات زمنية ومكانية، مضيفًا: "لنجاح اي فيلم لابد أن يكون به واحد أسيوي وإفريقي وعربي".