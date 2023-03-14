تنطلق في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية، في حضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام، الذي يحضر نيابة عن اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، كما يحضر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح والذي تقدمه الإعلامية هالة الحملاوي بأغنية "في عيون السينما"، وهي من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي، ويخرج الحفل هشام عطوة.

وتم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة الـ24، ويتم تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي المعروف "مارك كازينز والمخرج ومدير التصوير الكبير "محمود عبدالسميع" والناقد "علي محمود"، وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة يتم عرض فيلمين من الأفلام التي رممها مهرجان الإسماعيلية وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم" للمخرج داود عبدالسيد، والذي يناقش آثار التعليم المجاني على المناطق الريفية في مصر، وأيضا النسخة المرممة لفيلم "مقدمة حامد سعيد" للمخرج محمود عبد السميع، والذي يتناول حياة الرسـام والمفكر المصري حامد سعيد.