أوكرانيا تحتج على اقتراح بالي وقف منح سائحيها تأشيرة دخول عند الوصول

انتقدت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، اقتراحا قدمه حاكم منتجع جزيرة بالي الإندونيسية بوقف منح التأشيرة عند الوصول للسياح الأوكرانيين والروس.

وقال حاكم بالي وايان كوستر، اليوم الأحد، إنه بعث رسالة إلى جاكرتا يطلب فيها إلغاء هذه السياسة بالنسبة لسائحي روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى انتهاكاتهما المتكررة للقانون والأعراف المحلية.

وقال سفير أوكرانيا لدى إندونيسيا، فاسيل هاميانين، إنه "ليس من قبيل المنطق" الجمع بين الأوكرانيين والروس.

وأضاف هاميانين للصحفيين: "أشعر بمهانة بالغة تجاهي كمواطن أوكراني".

وتسمح سياسة منح التأشيرة عند الوصول لمواطني 86 دولة بالحصول على تأشيرة لدى وصولهم إلى إندونيسيا، مقابل رسوم. وهذه التأشيرة تكون صالحة لمدة 30 يوما ويمكن تمديدها مرة واحدة لثلاثين يوما أخرى.

وقال كوستر، إن الانتهاكات التي يرتكبها السائحون من أوكرانيا وروسيا تشمل تجاوز مدة تأشيراتهم والعمل بشكل غير قانوني والتسبب في اضطرابات عامة في بالي.

ولم ترد السفارة الروسية في جاكرتا على طلبات للتعليق على هذا النبأ.