سامح شكري: نتابع ونترقب الملء الرابع لسد إثيوبيا وسنتحرك سريعًا حال حدوث ضرر

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الملء الرابع لسد إثيوبيا لا يجب أن أتحدث عنه؛ لأنها أمور فنية تحكمها سياسيات وتقديرات مرتبطة بمعلومات دقيقة ولا أستطيع الحديث عنه.

وأضاف سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن عدم تأثرنا من هذا الملء في يد الله، من خلال كميات الأمطار التي من الممكن أن تسقط في المستقبل، مشددًا على أن الفضل بهطول الأمطار في الماضي كان سببًا في عدم تأثرنا وعدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي لمصر.

وأوضح أن هطول كميات من الأمطار كانت سببًا في عدم التأثر، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية عند الملء الرابع وعدم احتجاز المياه الذي يمنع التدفق الطبيعي لمصر والسودان، مضيفا: «نتابع ونراقب الموقف بكل دقة ونقيم الأمر بشكل كامل، والأمر مرتبط بالضرر، وطالما لم يقع ضرر لن نتخذ مواقف مبالغة وعند حدوث ضرر سيكون هناك موقف وتحرك سريع».