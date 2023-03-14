السعيد: ارتفاع نسبة المشاركة في جائزتي أفضل موظف حكومي وأفضل فريق عمل حكومي بأكثر من 70% هذا العام

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نِسَب المشاركة في جوائز التميّز الفردي - التي تم استحداثها منذ عامين - وهما جائزتي أفضل موظف حكومي وأفضل فريق عمل حكومي، ارتفعت نسبة المشاركة في الجائزتين الفرعيتين بنسبة 74% و70% على التوالي، مما يُعد نجاحًا للجائزة وتأكيدًا على أهمية قيمة العمل الجماعي، مؤكدة أن هناك مجهودات دؤوبة لاستدامة وتطوير جائزة مصر للتميّز الحكومي وجاهزيتها، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة جائزة مصر للتميّز الحكومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشأن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل مُقيِّمي جائزة مصر للتميّز الحكومي، وذلك رغبةً في توسيع قاعدة المُقَيِّمين المعتمدين لجائزة مصر للتميّز الحكومي بجميع فئاتها باعتبار أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هي حجر الزاوية بالنسبة للجائزة وما تتطلبه من اختيار مُقَيِّمين ذوي جدارات وخبرات متميّزة.

جاء ذلك خلال احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية ورؤساء الجامعات.

وأضافت السعيد، أنه تم تدشين "منصّة جائزة مصر للتميّز الحكومي للتدريب الإلكتروني"، والتي تُقدِّم كل أوجه الدعم في عملية التدريب والتوعية؛ من خلال توفير حِزمة من البرامج التي تُقدَّم من خلال نُخبة من الخبراء المتخصّصين، وذلك بهدف نقل المعرفة فيما يخص الجائزة والتعرّف على معايير التميّز العالمية، ولتعميق ثقافة التميّز والابتكار المؤسسي والفردي، وإيمانًا بضرورة التحديث الدائم للأدلة الاسترشادية لتتوافق مع أحدث ما أنتجه العِلم.

وأكدت السعيد أنه على مدار ثلاث دورات من العمل الدؤوب في إدارة الجائزة والتطوير المستمر لفئات الجائزة، نجد أن جائزة مصر للتميّز الحكومي خَلَقَت لنفسها ميزة تنافسية ليست مُقتصرة فقط على تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بل أكثر من ذلك.

وأوضحت السعيد، أنه في إطار الاستفادة من الإطار المؤسسي للجائزة والنجاح الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ COP27، صَدَرَ قرار رئيس الوزراء بإطلاق "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" كمبادرة رائدة وغير مسبوقة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية.

وسلطت السعيد، الضوء على دور جائزة مصر للتميّز الحكومي وفريقها المتميّز في استخدام خِبرتها المتراكمة وجاهزيتها في دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالكفاءة والفعالية المطلوبة، بدايةً من تطوير منصّتها الإلكترونية لتتسع لطلبات التقدّم للمبادرة الوطنية، علاوة على إعداد معايير تقييم المبادرة بفئاتها المختلفة بالتعاون مع الخبراء والمتخصّصين.