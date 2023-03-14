مجلس الوزراء السعودي: نأمل استمرار الحوار مع إيران لتعزيز السلم الإقليمي والدولي

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في مواصلة الحوار البنّاء مع إيران، وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق الذي أبرم بين البلدين، الجمعة الماضية، في العاصمة الصينية بكين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين، بتوجيهات من قيادة المملكة واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد البيان السعودي على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية.

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أعرب عن أمله بالاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء، وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعلنت السعودية وإيران والصين، الجمعة الماضي في بيان ثلاثي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.