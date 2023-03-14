كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، تفاصيل تصديه لقضية حبس الصحفيين؛ مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا على تسوية هذا الملف شكل نهائي.



وقال ميري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه منذ العام 2011، عمل داخل النقبة عل هذا الملف؛ من أجل إلغاء حبس الصحفيين؛ حتى في قضايا سب الرؤساء، لافتًا إلى أنه عمل مع لجنة الخمسين عام 2013؛ لإنهاء قضية الحبس.



وأضاف أن مواد دستور 2014 حظرّت حبس الصحفيين إلا في 3 حالات فقط، مؤكدًا أنه تم تعيل مواد كثيرة، في هذا السياق، طالبت بها نقابة الصحفيين، وحاليًا يوجد تصور نقابي تم التقدم به أمام الحوار الوطني؛ لعودة بالصياغة الخاصة بالنقابة في قضية حبس الصحفيين.



وأكد أن هناك مفاوضات استمرت لمدة 4 أشهر مع وزارة العدل؛ لتعديل المواد التي تيح حبس الصحفيين، مؤكدًا أنه تدخل من أجل إنهاء حبس 12 صحفيًا، وتم الإفراج عن معظم المحبوسين من الصحفيين تحت التمرين؛ وسيتم العمل على تسوية هذا الملف نهائيًا.



ووعد أنه سيُكمل مساعيه في هذا الملف؛ للعمل على إغلاقه نهائيًا، وبصورة عاجلة.





