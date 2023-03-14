هرم اللاهون.. هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني، من ملوك الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون.

وخلال السطور التالية، نرصد لكم أبرز المعلومات عنه:

- كان الهرم مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر، ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.

- تم اكتشافه من قبل العالم فلندرز بتري في العام 1889، أي ما يقرب من 130 عامًا، وهو مغلقًا منذ ذلك الحين، إلى أن قررت وزارة الآثار المصرية إعادة ترميمه في منتصف عام 2018.

- اكتشفت البعثة الأثرية التي كانت تعمل بالمنطقة داخل الهرم "الصل الذهبي"، الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، كما اكتشفت بجوار الهرم مقبرة الأميرة ست حتحور أيونت، ومقبرة مهندس الهرم إنبي في الجنوب، و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة.

- كما عثر أيضًا على جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون، ولم يعثر على مومياء الملك داخل الهرم الذي يبدو أنه تعرض للنهب في فترات سابقة، وعثر فقط عند اكتشافه على تابوت الملك دون غطاء، ومائدة قرابين.