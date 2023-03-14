ثقافة الشيوخ تزور مدينة رشيد وتتفقد الأماكن السياحية

أجرى أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، زيارة ميدانية لمدينة رشيد على خلفية الاقتراح برغبة المقدم من هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ التى طالبت بضرورة وضع رشيد على الخريطة السياحية.

والتقى أعضاء الوفد مسئولي محافظة البحيرة وعلى رأسهم الدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ، والتي كانت في استقبال أعضاء اللجنة حيث رافقتهم في كافة الاماكن الأثرية والتاريخية التي تتميز بها مدينة رشيد، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتابع أعضاء اللجنة برئاسة "مسلم" أعمال التطوير التي تجري في عدد من المساجد الأثرية كمسجد ابو مندور ومسجد المحلي.

كما تفقد الوفد العديد من الأماكن السياحية، وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة سرعة الانتهاء من عمليات التطوير مؤكدين أن هذه المدينة العريقة تستحق أن تكون بما تمتلكه من آثار ومعالم دينية وتاريخية في مقدمة المدن الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة أهمية قيام الشركات السياحية بتشجيع السائحين على زيارة رشيد، مشيراً إلى أنه يمكن إدراجها ضمن برامج سياحة اليوم الواحد.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة حرص المحافظة على إكمال أعمال التطوير والترميم لكافة الأماكن الأثرية بمدينة رشيد، مشيرة إلى التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.