محافظ قنا يناقش خطة القضاء على الذبح خارج المجازر الآلية

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، خطة تقييم أداء المجازر الآلية على مستوى المحافظة، للقضاء على الذبح خارج المجازر الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وناجي صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد نصر مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، وفاطمة الزهراء مدير إدارة المجازر الحكومية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن وجود مجازر حديثة بالمحافظة يسهم في التسهيل على المواطنين والقضاء على الذبح خارج المجازر الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة، ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، فضلاً عن السير قدمًا في تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة جمع مخلفات المجازر، وإعادة تدويرها في محطة "البيوجاز" بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، لإنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل، مؤكدا أهمية الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.