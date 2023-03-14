بركان ميرابي بإندونيسيا ينفث سحبا ساخنة

نفث جبل ميرابي، أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، سحبا ساخنة من الرماد والغاز على سفوحه لمسافة كيلومترين اليوم الثلاثاء.

وأفاد مركز الحد من المخاطر الجيولوجية والبركانية، بأن الثوران استمر لمدة 160 ثانية، حيث وصل الركام البركاني الساخن لنهر كراساك.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، ولكن المركز طالب السكان والسائحين بالابتعاد عن منطقة الخطر التي تقع على نطاق 5 كيلومترات من قمة الجبل.

ويشار إلى أن البركان يثور بصورة متقطعة منذ عام 2020، حيث اضطر الآلاف لترك منازلهم.

ووقع آخر ثوران كبير لجبل ميرابي عام 2010، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا ونزوح نحو 400 ألف آخرين.