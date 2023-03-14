المتحف الأتوني ينظم الملتقي العلمي بعنوان «المنيا مهد الحضارات»

انعقد المؤتمر العلمي الثالث للمطرانية تحت عنوان: «المنيا مهد الحضارات»، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا والتعاون المشترك مع مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس.

افتتح المؤتمر الدكتور أحمد حميدة مدير عام المتحف أخناتون، والمشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية، ونيافه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، ورئيس دير الأم سارة للراهبات.

وقدم المتحف سلسلة من المحاضرات العلمية، منها لأسماء اسماعيل وكيل المتحف لشئون الآثاريين محاضرة عن متحف أخناتون دوره وأهدافه، والدكتور عصام عيسى وكيل المتحف للشئون الفنية والإدارية محاضرة عن مفهوم الإعاقة وصورها في مصر القديمة، والدكتور رضا صلاح أمين متحف بمتحف أخناتون، محاضرة عن معبد حتشبسوت ببنى حسن المنيا، وفاطمة عثمان المشرف على التوثيق والتسجيل محاضرة عن مقارنة بين مقابر ومعابد المنيا.

كما قدم المتحف فيلمين وثقائقين من إعداد الآثاري مينا غالي عن المنيا وآثارها واخر عن أنشطة المتحف وانطباع المؤسسات التي شاركت المتحف خلال الفترة السابقة.

تم تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور أحمد حميدة ونيافة الأنبا مكاريوس، وقدمت المطرانية شهادات تكريم للمشاركين والمنظمين من فريق عمل متحف أخناتون.