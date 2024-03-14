الخارجية الروسية تستدعي سفير النمسا لدى موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه سيتم استدعاء سفير النمسا لدى موسكو إلى الوزارة، ردا على قرار فيينا طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية.

وأضافت الوزارة لوكالة تاس الروسية للأنباء، أنه "سيتم استدعاء السفير النمساوي إلى وزارة الخارجية الروسية"، دون أن تحدد متى سيحدث ذلك بالضبط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تدين بشدة ما وصفته بأنه خطوة غير ودية أخرى من جانب فيينا، وإن "المسئولية عن عواقبها تقع بالكامل على عاتق السلطات النمساوية".

وهددت الخارجية الروسية باتخاذ تدابير انتقامية "في الوقت المناسب".

وكانت وسائل الإعلام النمساوية ذكرت أمس الأربعاء، أن الخارجية النمساوية قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس لديها.

وتتهم النمسا الدبلوماسيين الروسيين بأعمال "لا تتناسب مع الصفة الدبلوماسية"، وأمهلتهما حتى الثلاثاء المقبل، 19 مارس، لمغادرة البلاد.

وكان السفير الروسي لدى النمسا، دميتري ليوبينسكي، تحدث عن تدهور العلاقات بين روسيا والنمسا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فيينا "اتخذت موقفا غير ودي" تجاه موسكو.