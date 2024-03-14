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أعداد جريدة الشروق
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ليبيا.. مباحثات حول تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد

علم ليبيا
علم ليبيا
د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 1:40 ص

بحث وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي"عبدالهادي الحويج" سُبل تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد والتعامل مع التحديات التي تواجهها خلال أداء مهامها.

ووفق وكالة الأنباء الليبية "وال" اجتمع الحويج مع مدير إدارة المنظمات الدولية ومستشاره لشؤون المنظمات الدولية، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته بموقع" فيسبوك" .

وشدد "الحويج" على تعليمات رئيس الحكومة "أسامة حماد" القاضية بتعزيز قنوات الاتصال مع هذه المنظمات، والفهم الشامل للتحديات المختلفة المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي والإغاثي في ليبيا، مع ضرورة وجود شريك محلي وعدم السماح لها بالتعامل المباشر مع المواطن الليبي.


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