 مصادر فلسطينية: استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز توزيع وسط قطاع غزة - بوابة الشروق
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مصادر فلسطينية: استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز توزيع وسط قطاع غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 7:57 م

استشهد تسعة فلسطينيين على الأقل وجرح عدد آخر، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. 

وقالت مصادر طبية فلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم نقل جثث تسعة فلسطينيين وعدد من الجرحى إلى مستشفى العودة بالمخيم ومستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرة إلى أن بعض الجثث وصلت أشلاء. 

وأفاد شهود، لـ(د.ب.أ)، بأن طائرات استطلاع أطلقت صاروخين على مركز توزيع مساعدات قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الجيش الإسرائيلي على الغارة.

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