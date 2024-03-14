بنك أوكرانيا المركزي يعلن خفضا مفاجئا للفائدة في كييف

أعلن بنك أوكرانيا المركزي، اليوم الخميس، خفضا مفاجئا لسعر الفائدة الرئيسية، مشيرا إلى تباطؤ التضخم وتحسن توقعات المساعدات المالية الأجنبية لأوكرانيا التي مازالت تواجه روسيا.

وأعلن البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 14.5%، في حين كان جميع المحللين الستة الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقال البنك، في بيان، إنه مع تراجع جديد للتضخم واستقرار أحوال سوق الصرف، والتطورات الإيجابية بشأن الحصول على مساعدات خارجية أصبحت الأرض ممهدة لاستئناف دورة تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وفي حين تراجع معدل التضخم في أوكرانيا إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات، كان أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي مترددين في استئناف دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأتها في العام الماضي ثم أوقفتها في يناير الماضي.

وفي الشهر الماضي قال البنك المركزي، إنه يرى مساحة "محدودة" لخفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكان من أسباب التردد في خفض الفائدة الغموض المحيط بمستقبل المساعدات الأجنبية لأوكرانيا في ظل تعثر موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات لها بقيمة 60 مليار دولار.

ولكن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54.6 مليار دولار) لأوكرانيا في الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد أمس الأربعاء، اعتزامه صرف دفعة بقيمة 6 مليارات يورو لأوكرانيا من خلال برنامج تمويل طارئ يستمر حتى أبريل المقبل.

ويتوقع البنك المركزي حصول أوكرانيا على مساعدات أجنبية بقيمة 10 مليارات يورو حتى مايو المقبل.