أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

فرضت الحكومة الأمريكية مزيدا من العقوبات على عدة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، في رد فعل على التوترات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتتهم الولايات المتحدة المستوطنين المعنيين بالمشاركة في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في واشنطن اليوم الخميس.

وتم فرض عقوبات أيضا على بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية. وأشارت الوزارة إلى أن السبب هو أن من خضعوا للعقوبات استخدموا الموقعين كنقطتي انطلاق لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.

ونتيجة للعقوبات، سيتم تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء المستوطنين في الولايات المتحدة.

وتحظر العقوبات على المواطنين الأمريكيين أوالأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة القيام بأي أعمال تجارية مع من تم فرض عقوبات عليهم. وبالإضافة إلى ذلك يحظر عليهم دخول الولايات المتحدة.

وغرد ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تظهر العقوبات الصادرة اليوم ضد التزامنا تجاه السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمنع العنف المتطرف ضد المدنيين في الضفة الغربية".