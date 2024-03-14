 سريلانكا توقع اتفاقا مع مستثمرين محليين لإنشاء حديقة طاقة شمسية - بوابة الشروق
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سريلانكا توقع اتفاقا مع مستثمرين محليين لإنشاء حديقة طاقة شمسية

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 10:11 ص

أعلن وزير الطاقة في سريلانكا كانشانا ويجيسيكيرا، توقيع البلاد اتفاقيات لشراء الطاقة مع كونسورتيوم من مستثمرين محليين لإنشاء حديقة طاقة شمسية في منطقة هامبانوتوتا في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ويجيسيكيرا قال في منشور عبر منصة "إكس"، إن المشروع الاستثماري الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار سوف يتضمن 13 محطة طاقة، بسعة 10 ميجاوات لكل منها، وأربع محطات بسعة 5 ميجاوات لكل منها.

وأضاف الوزير، أن المشروع يتضمن أيضا بناء منشآت للنقل وشبكة طاقة.

ومن المقرر بدء البناء بحلول مايو المقبل، على أن يبدأ عمل حديقة الطاقة الشمسية في منتصف 2025.

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