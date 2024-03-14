وفاة البطريرك نيوفيت زعيم الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية عن 78 عاما

توفي البطريرك نيوفيت، زعيم الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، مساء الأربعاء عن عمر يناهز 78 عاما، حسبما قال الأمين العام الرئيسي لمجلس الكنيسة.

وتوفي البطريرك نيوفيت بسبب فشل متعدد في الأعضاء، في الأكاديمية الطبية العسكرية في صوفيا بعد صراع طويل مع المرض، حسبما قال الأسقف جيراسيم.

كان رئيس الكنيسة يتلقى العلاج هناك من مرض رئوي منذ نهاية نوفمبر 2023.

وانتخب نيوفيت رئيسا للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية في فبراير 2013 وكان أيضا أسقفا للعاصمة صوفيا.

ولد نيوفيت في 15 أكتوبر 1945 في العاصمة البلغارية.

وسينتخب مجلس الكنيسة خليفة نيوفيت في غضون أربعة أشهر.

يشار إلى أن غالبية سكان بلغاريا هم من المسيحيين الأرثوذكس ، حيث يشكل الكاثوليك حوالي 1% فقط من السكان. وحوالي 10% من السكان البلغاريين هم من أصل تركي، مسلمون معتدلون تقليديا.