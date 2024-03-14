انطلاق ستارشيب في رحلة تجريبية ثالثة



انطلقت سفينة "ستارشيب" غير المأهولة، وهي أكبر نظام صاروخي على الإطلاق، من ميناء "سبيس إكس" في تكساس، في ثالث رحلة تجريبية تقوم بها بعد محاولتين فاشلتين سابقتين، وفقا لصور تم نقلها في بث حي للحدث.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة التجريبية للنظام الصاروخي الذي طورته شركة الفضاء التابعة للملياردير إيلون ماسك، لنحو ساعة واحدة، مع إعداد مرحلتي الصاروخ للقيام بعملية هبوط في البحر، يتم التحكم فيها عن بعد فيما بعد.

وخلال المحاولة الأولى التي جرت في أبريل الماضي، انفجر النظام الصاروخي بأكمله بعد بضع دقائق فقط. أما خلال الاختبار الثاني الذي جرى في نوفمبر الماضي، انفصلت مرحلتي الصاروخ واستمرت مرحلة الصاروخ العليا في الطيران، ولكن انفجرت كل منهما بصورة منفصلة، بعد ذلك بوقت قصير.