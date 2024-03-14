تقدم في سبيل تشكيل الحكومة الهولندية بعد تخلي فيلدرز عن سعيه لرئاسة الوزراء

يبدو أن تقدما كبيرا قد تحقق في المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية في هولندا، بعد أقل من أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي جرت بالبلاد.

وكان خيرت فيلدرز، وهو رمز يميني متطرف مناهض للإسلام، تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر، تخلى أمس الأربعاء عن مساعيه التي دامت شهورا لتولي منصب رئيس الوزراء، قائلاً إن ذلك هو السبيل الوحيد لتشكيل ائتلاف يميني.

وبدأ شكل الحكومة الظهور اليوم الخميس، رغم أنه لا يزال من غير الواضح من سيقود البلاد كرئيس للوزراء.

وقال كيم بوترز، المفاوض البرلماني الذي قاد المحادثات بين شركاء الائتلاف المحتملين، إن حزب من أجل الحرية الذي يقوده فيلدرز، وثلاثة أحزاب أخرى (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ، وحزب حركة مزارعون – مواطنون، الزراعي، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الذي ينتمي ليمين الوسط)، يمكن أن تشكل تحالفا فضفاضا يقوم على أساس برنامج حكومي ضيق.

ولم يتم بعد حسم التفاصيل الدقيقة حول كيف سيعمل تحالف الأحزاب، ولم يتم بعد التفاوض في هذا الشأن.