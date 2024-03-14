الناتو: أعضاء الحلف لا يبذلون جهدا كافيا لمساعدة أوكرانيا مع نفاد ذخيرتها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس إن ذخيرة أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي بدأت تنفد، وإن أعضاء الحلف لا يبذلون ما يكفي من الجهود لمساعدة كييف.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات حادة غير معتادة بشأن حالة الحرب، إن أعضاء الناتو لديهم القدرة على تقديم المزيد لأوكرانيا لكنهم بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح ستولتنبرج، للصحفيين بمقر الحلف في بروكسل: "المساعدات غير المسبوقة التي قدمها أعضاء التحالف العسكري ساعدت أوكرانيا على البقاء كدولة مستقلة لكنها تحتاج إلى دعم أكبر في الوقت الحالي".

وتابع: "لا يقدم الحلف كمية كافية من الذخيرة لأوكرانيا، وهذا له تبعات على ساحة المعركة يوميا... وهو أحد الأسباب التي جعلت الروس قادرين على تحقيق بعض التقدم في ساحة المعركة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".

وقال أمين عام الناتو: "لدينا القدرة والاقتصادات التي تمكننا من تزويد أوكرانيا بما تحتاجه. إنها مسألة إرادة سياسية لاتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لدعم أوكرانيا"، مشيراً إلى أن أي محاولة لتنظيم انتخابات رئاسية روسية في أراض أوكرانية محتلة ستكون مخالفة للقانون.