قائد القوات الدولية يشيد بجمال شرم الشيخ والتطور التي شهدته

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء ايفان ويليامز، القائد المنهية ولايتة واللواء مايكل جارواى، القائد الجديد للقوة متعددة الجنسيات، والوفد المرافق لهما، في إطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات، وحرص المحافظة على توطيد العلاقة مع القوة متعددة الجنسيات واستمرار أوجه التعاون بينهما.



وقدم اللواء مايكل جارواي، قائد القوة، الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحفاوة الاستقبال معرب عن سعادته بهذا اللقاء، كما أشاد بجمال مدينة شرم الشيخ والتطور الهائل التي شهدته خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى المشروعات المتميزة التي جرى إقامتها على أرضها، وخاصة في مجال المشروعات صديقة البيئة، والمثلث الأخضر، إضافة إلى التطور الكبير الجاري بمدينة سانت كاترين.



ووجه قائد القوه متعددة الجنسيات، تهنئة خاصة للمحافظ لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب".



وأثنى اللواء خالد فودة، على هذه الزيارة مؤكدًا على العلاقة الوثيقة بين المحافظة والقوة المتعددة الجنسيات.